El puente de Ciutat Jardí, reabierto para la Diada

La rehabilitación integral del puente sobre la línea de alta velocidad que une Ciutat Jardí con Joc de la Bola está en su recta final y la previsión es que, si no hay contratiempos, el viaducto pueda reabrirse para el tráfico de personas y vehículos para la Diada del Onze de Setembre. Lo explicó el subdelegado del Gobierno central, José Crespín, que visitó las obras junto al alcalde, Fèlix Larrosa, y el teniente de alcalde Carlos Enjuanes. Una vez completada la renovación de las aceras, ayer empezó el asfaltado y las últimas reparaciones estructurales. Después solo quedará restituir la junta de dilatación e instalar un nuevo sistema de contención de vehículos. “Hemos acelerado el tiempo de ejecución, previsto de seis meses, porque se ha estado trabajado intensamente desde junio”, afirmó el subdelegado. Las obras, a cargo de Adif, han conllevado una inversión de 640.000 euros.