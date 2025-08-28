La "nueva" Rambla Ferran, ya reabierta al tráfico

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La "nueva" Rambla Ferran, que llevaba cortada al tráfico en sentido al Pont Vell durante casi diez meses por obras, ya se ha reabierto al tráfico. Los primeros vehículos han estrenado esta mañana los dos nuevos carriles de la calzada, uno de ellos reservado para buses y taxis. Se ha eliminado uno para poder ampliar la acera de 2,8 a 5 metros de ancho. El alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicado que la 'Operación Rambla' continuará próximamente con una segunda fase en la que "cerraremos el perímetro entre el museo Morera y la Diputación hasta el otro sentido de la Rambla, donde la superficie quedará unificada y tendremos una gran plaza que permitirá celebrar eventos". Estos trabajos durarán unos tres meses y costarán unos 260.000 euros, según lo previsto.

La Paeria prevé continuar la remodelación de Ferran con una tercera fase en la que se replicará la ampliación de la acera en el sentido contrario de la rambla, lo que conllevaría eliminar la fila de aparcamientos en sentido a la estación de trenes. Finalmente, se actuará en el tramo de Francesc Macià. "Hay un debate abierto para sumar la avenida a la plaza de la Pau como una gran zona pensada exclusivamente para peatones", ha indicado Larrosa.

