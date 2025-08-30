La Paeria de Lleida mejorará el pavimento de la avenida de Madrid la próxima semana

La avenida de Madrid, a la altura del cruce con la calle República del ParaguaiAyuntamiento de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida llevará a cabo el próximo lunes una actuación de reparación del firme en la avenida de Madrid, a la altura del cruce con la calle República del Paraguai, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en este tramo.

Los trabajos consistirán en el fresado y reposición del pavimento de aglomerado y el repintado de la zona afectada. Está previsto que las tareas de pavimentación finalicen el lunes mismo, mientras que las de pintura se alargarán hasta el martes.

La obra comportará restricciones de tráfico entre la Plaça Espanya y la calle de Cos-Gayon. En una primera fase, desde las 7.00 h, se trabajará en sentido salida de Lleida, dejando abierto un solo carril y restringiendo los giros hacia República del Paraguai y Joana Raspall, así como el paso transversal en dirección República del Paraguai. Posteriormente, por la mañana, se actuará en sentido Plaça Espanya, que quedará cortado al tráfico hasta la finalización de la obra, prevista hacia las 20.00 h.

Los trabajos se hacen antes del inicio del curso escolar para reducir la afectación al tráfico, aunque se recomienda utilizar vías alternativas. Esta intervención se enmarca dentro del plan de mantenimiento y mejora de pavimentos adjudicado a la empresa Sorigué, con un importe de 150.000 euros.