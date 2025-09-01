Plan para detectar dificultades de lectura en Primaria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La consellera de Educación, Esther Niubó, afirma en una entrevista en El Periódico que en el nuevo curso que arranca el día 8 aplicarán un plan de detección de dificultades de comprensión lectora y competencia oral en primero y tercero de Primaria “para poder intervenir antes y evitar fracasos educativos posteriores”. Explica que “se hará en todas partes, pero empieza de manera voluntaria”. En Manresa y Sabadell empezará también un programa piloto para mejorar la atención a alumnos con problemas de neurodesarrollo, se ganarán 200 aulas de acogida (habrá 1.300 en total) y 200 centros estrenarán el nuevo plan director de la inspección con el modelo de evaluación del sistema educativo centrado en los aprendizajes.

Asimismo, Niubó confía en que el Tribunal Constitucional avale la ley de 2022 del modelo lingüístico de la escuela catalana y dice que, si es así, la desplegará “inmediatamente” con un nuevo decreto. “Estamos convencidos de que dará validez. Pero, en todo caso, el Govern está trabajando en los distintos escenarios”, reconoció.

Por otra parte, el Govern ha enviado cartas a todos los alcaldes invitándoles a adherirse al Pacte Nacional per la Llengua e incluye una propuesta de moción para que lo aprueben los respectivos plenos. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, anima a participar para que la lengua “progrese”.