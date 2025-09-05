La Fira de Sant Miquel de Lleida 2025 acogerá el primer salón de automóviles nuevos de la ciudad

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El primer gran salón de automóviles nuevos de la ciudad se celebrará en la Fira del próximo 27 al 29 de septiembre, con más de 600 vehículos expuestos y precios de entre 10.000 y 150.000 euros. Se enmarcará en la Fira de Sant Miquel de Lleida 2025, que por primera vez se dedicará solo a las actividades más populares, de las que la Paeria prevé informar próximamente. Mientras, las estrictamente agrarias se celebrarán a finales de año en otro certamen destinado al público especializado.

Pese a que el nuevo pabellón en construcción no estará listo para Sant Miquel, el Saló de l’Automòbil de Lleida ocupará hasta 3.600 metros cuadrados en el pabellón 4 y otros 7.200 metros en el exterior, donde “se podrán probar vehículos con las nuevas tecnologías, como eléctricos o híbridos”, explicó Mario Pinilla, presidente de l’Associació Provincial d’Empreses de l’Automoció, que organiza el salón. Aseguró que se habilitará un circuito urbano fuera del recinto para “probar de primera mano las diferentes formas de conducción”.

Asimismo, para incentivar las compras se sorteará ante notario un descuento de 6.000 euros por la adquisición de un automóvil durante el salón.

En el certamen participarán las principales empresas de automoción de la provincia: Autansa 3000, Autodiler 3000, Grup Nayox, Grup Mibic, Grup Optimotor y Control Motor.

Pinilla confirmó que a principios de año se seguirá celebrando Lleida Ocasió, la feria de los vehículos de segunda mano, y señaló que “hemos estado colaborando con Fira de Lleida para separar la exposición de automóviles de la de maquinaria agrícola en noviembre porque son públicos totalmente diferentes”, valoró.

Sector ‘en recuperación’

El presidente de la asociación explicó que “aún no nos hemos recuperado de las cifras de ventas de antes de la pandemia, pero estamos en camino”. Detalló que el año pasado se superó el millón de ventas de coches en el Estado, pero a causa de las bajas por la dana en València. Añadió que se están disparando los híbridos y enchufables, mientras que “los eléctricos siguen siendo insignificantes por sus numerosos handicaps”, valoró.