El Ayuntamiento de Lleida recomienda evitar la calle Balmes por obras y avisa de nuevas afectaciones a Rovira Roure

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite circular en vehículo por la calle Balmes a partir de este lunes y opte, en la medida del posible, por recorridos alternativos para reducir los atascos que se prevén coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Les obras de renovación de la red de agua han reducido a la mitad la capacidad vial de la calle, con sólo un carril abierto por sentido de circulación. Esta situación se mantendrá de manera provisional a lo largo de la próxima semana.

Con el fin de minimizar las retenciones, la Guardia Urbana pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico durante las horas punta, con la presencia de agentes a las horas de entrada y salida de los centros educativos. Además, a partir de la semana siguiente, el avance de los trabajos permitirá habilitar un segundo carril de subida en el tramo más próximo a la plaza Ricard Viñes, cosa que facilitará la fluidez de la circulación en el eje Rambla de Aragón – Grutas – Ricard Viñes.

Paralelamente, también está previsto que la próxima semana avancen las obras de renovación de la red de agua y alcantarillado en la avenida Alcalde Rovira Roure, en el tramo comprendido entre el Paseo de Ronda y la avenida Prat de la Riba. Los trabajos obligarán a ocupar el carril de aparcamiento y parte de la acera del lado de los números pares, que quedará reducida a un paso de dos metros para garantizar la circulación de peatones y el acceso a viviendas y comercios. En este caso, la circulación de vehículos no se verá afectada.

Estas actuaciones, enmarcadas en la renovación de la red de la Zona Alta, tienen como objetivo mejorar la calidad y la seguridad del suministro de agua potable, reforzar la capacidad del alcantarillado y renovar aceras y pavimento en las zonas afectadas, con una mejora de la imagen urbana.