Prueba de las alertas en el móvil el 10 de septiembre en Ponent, Pirineo y Aran

Protección Civil hará pruebas del sistema de alertas de teléfonos móviles Es-Alert en toda Catalunya este mes y el próximo. Las pruebas se harán en cuatro días diferentes y según zonas geográficas. Así, las primeras serán el próximo miércoles 10 de septiembre en Lleida, Alt Pirineu i Aran. Se hará a las 10.00 horas y el mensaje se recibirá en un intervalo de 15 minutos aproximadamente. El objetivo del simulacro es evaluar el funcionamiento del sistema y su eficacia y también se habilitará una encuesta para verificar si se ha recibido la alerta.

Desde Protección Civil explicaron que el mensaje lo recibirán todos los teléfonos móviles que esten en la zona ese día y el texto indicará que se trata de una prueba, con un enlace a la encuesta. Se enviará en catalán, castellano e inglés, y en Aran, también en aranés. La alerta se parará cuando se acepte el mensaje. También se recibirá la alerta aunque se esté de paso por la zona. La prueba se hará el 16 de septiembre en Girona y Catalunya Central, el 30 de septiembre en Tarragona, Terres de l’Ebre y Penedès, y el 8 de octubre, en Barcelona.

En febrero de 2023, Protección Civil hizo una prueba del sistema de alertas en caso de emergencias. Los mensajes llegaron más tarde de lo previsto y no a todos los dispositivos móviles inteligentes con cobertura que se encontraban en la zona. Del total de 5.377 encuestas recibidas, en el 20% de los casos los ciudadanos señalaron que no habían recibido el mensaje. Este verano ya se han enviado alertas a través de este sistema durante los incendios forestales para confinar a la población o darles consejos de seguridad.