Detenidos dos hombres de 24 y 25 años con antecedentes por robos en vehículos en Lleida

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en la ciudad de Lleida a dos hombres por tres robos con fuerza en el interior de vehículos. Los arrestados, de 24 y 25 años y con antecedentes policiales, fueron capturados después de que un ciudadano alertara de la actividad sospechosa que estaban realizando de madrugada.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 02.00 horas de la madrugada, cuando un vecino alertó de que dos individuos estaban forzando un vehículo estacionado en la calle Terrassa. Según fuentes policiales, los sospechosos huyeron precipitadamente del lugar después de ser interpelados por un transeúnte que presenció la escena.

Una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió inmediatamente a la zona y localizó a los sospechosos en la avenida Balàfia, donde llevaban unas mochilas con objetos de procedencia dudosa. Entre los artículos requisados había varias gafas de sol, teléfonos móviles y gorras, de los cuales no pudieron justificar su procedencia.

Rastros de sangre que les delatan

Un detalle clave para la resolución del caso fue que uno de los detenidos presentaba un corte importante en el dedo con abundante sangre, hecho que permitió en los agentes seguir el rastro en varios vehículos. Al volver a la calle Terrassa, los policías localizaron tres coches forzados, dos de ellos con evidentes restos hemáticos, y tres vehículos más con sangre en las manecillas.

Esta evidencia fue determinante para proceder a la detención formal de los dos sospechosos como presuntos autores de los robos. Los detenidos, que ya contaban con antecedentes policiales, han pasado hoy a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.