Detenido en Lleida un hombre con 695 gramos de heroína y 51,9 gramos de cocaína

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a un hombre, de 52 años, por vender droga en Lleida. La policía lo acusa de un supuesto delito contra la salud pública y el arresto es el resultado de una investigación que empezó en agosto después de tener indicios que señalaban a la presencia activa de un traficante por la zona del Segon Passeig de Ronda.

Según las indagaciones policiales, el hombre era un traficante muy activo que distribuía sobre todo heroína, aparte de cocaína y otras sustancias. La droga la almacenaba y preparaba en su domicilio, en la calle Ramon Llull, y las ventas las hacía en la calle cerca de su piso.

Este miércoles a las 13.30 horas, la policía lo detuvo in fraganti mientras traficaba en la calle Corts Catalanes. En el momento de la detención, el arrestado llevaba tres dosis de heroína y cocaína. La misma tarde, los agentes entraron en su domicilio donde intervinieron 695 gramos de heroína, 51,9 gramos de cocaína, 69 gramos de sustancias de corte y 6.000 euros en efectivo. También decomisaron una báscula de precisión y otros utensilios para la manipulación y dosificación de las drogas.