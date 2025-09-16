Hasta 4 empresas presentan oferta para gestionar las ‘llars’ de jubilados de Lleida

Un total de cuatro empresas han presentado oferta para optar a la gestión y dinamización de los 9 centros para personas mayores, las 'llars' de jubilados' que hay en la ciudad y que como principal novedad es que se ofrecerá servicio de comedor en aquellas que teúnan las condiciones para ello. El contrato está valorado en 1.354.579,77 euros, IVA incluido y tiene una duración de tres años. Las empresas que se han presentado son la Fundació Pere Tarrès, Adesma Fundació Privada, Nascor Formación SLU y Troca per la Integració Laboral, Empresa d'Inserció SL. Precisamente, esta última ya llevó a cabo la gestión de las 'llars', que el ayuntamiento denomina como centros sénior, el pasado mandato después de que el gobierno de ERC y Junts decidiera privatizar el servicio.

En relación al servicio de comedor, el gobierno informó que esta será una de las novedades de esta licitación para “garantizar una alimentación saludable” y que sean espacios “de encuentro, donde las personas mayores puedan comer en compañía, establecer vínculos y ser escuchadas”. Sin embargo, no todas las 9 ‘llars’ podrán tener este servicio, solo “las que reúnan las condiciones adecuadas”. El gobierno no concretó si ya ha definido cuáles podrán tenerlo. Por otro lado, el pliego de condiciones establece que habrá un servicio de dinamización y de actividades 7 horas al día en los centros de Santa Teresina, Santa Cecília, Democràcia y La Bordeta. En los de Bonaire, Mariola y Pardinyes será de 4 horas diarias, y en las de El Pilar y el Secà, de tres.