Reparación del muro de la Llengua de Serp

Operarios trabajando ayer en la Llengua de Serp, en el Turó de la Seu Vella. - MAGDALENA ALTISENT

Las obras de reparación del tramo de la Llengua de Serp que sufrió un desprendimiento a principios de año siguen adelante. Operarios trabajaban ayer subidos a un andamio dentro de un gran boquete abierto en el muro, que está enmarcado por una estructura metálica y con varillas para evitar que venza.

El derrumbe parcial de un tramo de este baluarte del Turó de la Seu Vella que da a la calle Ronda Seu Vella y Sant Andreu fue detectado el 4 de enero, pero desde el 30 de diciembre el acceso a esta zona ya había sido cerrado al tráfico después de que técnicos municipales constataran un abombamiento del muro. Precisamente, esa misma zona de la colina fue acordonada hace dos años por la aparición de una grieta.

En el Turó también se está trabajando en la restauración de otro tramo de muralla en la zona del Baluart del Rei