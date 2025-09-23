Los fallecidos en el piso de La Bordeta llevaban más de 10 días muertos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra seguían investigando ayer las causas de la muerte de los dos hombres de 74 y 33 años cuyos cadáveres fueron hallados a primera hora del sábado en un piso de la calle Puigverd. Los investigadores están pendientes de los resultados de la autopsias, si bien en la inspección ocular y los primeros análisis no apreciaron signos de criminalidad. Los cuerpos de ambos hombres se encontraban en avanzado estado de descomposición. Se calcula que habrían fallecido entre 12 y 14 días atrás, según informaron fuentes solventes. Cabe recordar que uno de los hombres se encontraba en el comedor y otro sentado en una silla. Además, los investigadores hallaron mucho desorden en la vivienda —que quedó precintada-, si bien no había señales de ventanas ni la puerta de la vivienda forzadas. De hecho, los Bomberos tardaron cerca de media hora en poder abrir la puerta, que era de seguridad.

El hallazgo de los cadáveres tuvo lugar a las 14.00 horas del sábado en un piso situado en un bajo del número 8 de la calle Puigverd. Al lugar acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana, los Bomberos de la Generalitat y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Al parecer, hacía varios días que no se sabía nada de los dos hombres. Además, la vivienda desprendía un fuerte hedor. Los investigadores de los Mossos identificaron a las víctimas, dos hombres de 74 y 33 años. El primero sería el dueño de la vivienda. Al lugar acudieron familiares de al menos uno de ellos y tuvieron que ser atendidos por los sanitarios ante la tragedia. Alrededor de las 16.00 horas se llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal.