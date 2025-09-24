Els Amics de la Seu Vella de Lleida exigen que se reparen las goteras del templo: “demuestran que todavía queda mucho trabajo por hacer”

La Associació d'Amics de la Seu Vella y los grupos de la oposición de la Paeria reclamaron ayer al gobierno municipal y a la Generalitat una actuación urgente para reparar la gotera que se detectó el pasado domingo en la nave central de la Seu Vella. El presidente de esta entidad, Joan Ramon González, reconoció ayer que “esta gotera ha sido una sorpresa y demuestra que queda mucho trabajo por hacer para que el templo tenga un correcto mantenimiento”. Para ello, reclama que Paeria, Diputación y Generalitat elaboren un plan de inversiones “con un presupuesto anual fijo para reparaciones puntuales y mantenimiento”. Añadió que, además de las goteras, “hemos normalizado cosas que no deberíamos, como la degradación o las basuras en yacimientos arqueológicos en el Turó”.

La de González es una opinión que comparten los grupos de la oposición. El líder del PP, Xavi Palau, dijo que la gotera “es fruto de la descoordinación y falta de inversiones de las administraciones, porque se demuestra que no se hace un mantenimiento adecuado. Exijimos una solución ya, inversiones reales”, remarcó Palau. Por su parte, el representante de ERC en el Consorci del Turó de la Seu Vella, Xavier Eritja, señaló que “es un tema lo suficientemente urgente como para hacer la actuación que corresponda, ya que la aparición de goteras es el primer paso del proceso de degradación de un edificio”.

La líder de Junts, Violant Cervera, calificó de “inconcebible lo que ha pasado este fin de semana, estamos hablando de poner en riesgo el monumento más emblemático de Lleida”. Por ello, reclamó “actuar con urgencia, revisar la cubierta y establecer un plan de mantenimiento riguroso y continuado” a la vez que instó a la Paeria a pedir a la Generalitat “un plan anual de mantenimiento, no puede ser que se actúe siempre después de un desprendimiento o una gotera”. A su vez, la edil del Comú, Laura Bergés, dijo que la gotera “evidencia que hace falta una inversión muy grande y coordinada para responder a años de deficiencias, ya es hora de llegar a un acuerdo”.

Este diario preguntó tanto a Paeria como Generalitat si se hará alguna reparación de la gotera, sin obtener respuesta.