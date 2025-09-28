Denuncian el robo de dos perros en l’Horta de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una vecina de l'Horta de Lleida ha denunciado el robo de dos perros mastines de su vivienda en la partida Vallcalent. Según explicó la afectada a SEGRE, los animales, de poco más de dos años de edad, se encontraban en el jardín vallado de su torre la noche del pasado domingo, pero al día siguiente ya no estaban allí. Tras inspeccionar la zona y encontrar restos de alimentos para perros y que estos no aparecieran, decidió interporner una denuncia ante la policía el mismo lunes.

La vecina también ha colgado cárteles denunciando la desaparición en diferentes zonas de la capital del Segrià y los ha distribuido entre las protectoras. Además, pide la colaboración de la ciudadanía para poder encontrarlos. Teme que hayan sido sustraídos para fines lucrativos, como la cria o las peleas ilegales de perros.