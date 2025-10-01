Cuatro detenidos en los controles de las Festes de la Tardor de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana llevaron a cabo diferentes controles de este tipo durante las Festes de la Tardor de Lleida. Los Mossos informaron este martes que el operativo se saldó con la detención de cuatro personas tras ser identificadas. Dos de ellas tenían en vigor órdenes judiciales de búsqueda y arresto, otra fue detenida por un quebrantamiento de condena (incumplir una orden de alejamiento) y otra por un delito de tenencia ilícita de armas (llevaba una defensa eléctrica).

Además, otras 14 personas fueron denunciadas, diez por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública y cuatro por tenencia de armas blancas como navajas. Tanto la droga como las armas blancas localizadas fueron decomisadas. Hubo un centenar de identificaciones.