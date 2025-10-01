Ropa tirada en los restos del antiguo barrio judío de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una de las pasarelas dese las que se pueden observan los restos del antiguo barrio judío de Lleida, la Cuirassa, presentaba este martes este lamentable aspecto, con ropa esparcida y tendida en la barandilla, así como residuos en el suelo. Esta no es la primera vez que esta zona aparece con residuos de todo tipo o es víctima del vandalismo