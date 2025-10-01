Ropa tirada en los restos del antiguo barrio judío de Lleida
No es la primera vez que esta zona patrimonial de la ciudad aparece con residuos de todo tipo o es víctima del vandalismo
Una de las pasarelas dese las que se pueden observan los restos del antiguo barrio judío de Lleida, la Cuirassa, presentaba este martes este lamentable aspecto, con ropa esparcida y tendida en la barandilla, así como residuos en el suelo. Esta no es la primera vez que esta zona aparece con residuos de todo tipo o es víctima del vandalismo
Lleida
Marc Carbonell