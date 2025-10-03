Una avería deja a Llívia sin línea telefónica ni internet durante 20 horas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una avería en un cable de fibra óptica dejó casi un día sin línea telefónica ni internet al barrio de Llívia. Según informaron desde la asociación de vecinos, la conexión se perdió el miércoles poco después de las siete de la tarde y la incidencia afectaba a todos los abonados del barrio. Por su parte, un portavoz de la compañía Movistar informó que el motivo fue la rotura de un cable de fibra óptica por unos trabajos agrícolas, que además de Llívia también podía afectar a zonas de Raimat y que desde primera hora técnicos estaban trabajando para restablecer el suministro.

Por su parte, el alcalde de Raimat, Ivan Fernàndez, señaló que no tenía conocimiento de que ningún vecino tuviera problemas con la línea telefónica ni internet. Finalmente, la compañía telefónica informó que había restablecido la conexión sobre las 15.00 horas de ayer, de modo que los vecinos de Llívia estuvieron 20 horas sin este servicio. Cabe recordar que en abril del año pasado un incendio provocado dejó a 60.000 leridanos sin teléfono ni internet y la conexión tardó varios días en restablecerse.