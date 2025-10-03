Detenido en Lleida un ladrón de 38 años con más de 40 antecedentes cuando robaba en un local

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes de madrugada a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un local en reformas de la calle Maials de Lleida. El detenido, con un amplio historial delictivo que supera los 40 antecedentes, fue sorprendido por los agentes después de que se activara la alarma por robo en el local.

Los hechos han pasado cuando una dotación policial ha acudido rápidamente al lugar después de la activación de la alarma. Los agentes han comprobado que el acceso al local se había realizado mediante un agujero en la pared.

Durante la inspección de la zona, los mossos han localizado a un individuo sospechoso que intentaba huir deprisa al ver la presencia policial. El hombre ha sido interceptado inmediatamente y, cerca del lugar donde se encontraba, los agentes han descubierto una caja de herramientas y dos bobinas de cable de cobre que, presuntamente, tenía preparadas para llevarse.

Un delincuente con extenso historial

Las investigaciones posteriores han confirmado que el detenido cuenta con más de 40 antecedentes policiales por hechos similares, cosa que lo sitúa como un delincuente reincidente especializado en robos con fuerza. Según fuentes próximas a la investigación, el hombre pasará próximamente a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Lleida para responder a los cargos que se le imputan.