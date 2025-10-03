SEGRE
directe

XII Jornades per a l'excel·lència des d'Esterri d'Àneu

Imágenes de la protesta contra el asalto de Israel a la Flotilla y el genocidio de Gaza

Alrededor de mil personas se manifestaron ayer en Lleida en contra del genocidio en la Franja de Gaza y el asalto a la Global Sumud Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Publicado por
Jordi Echevarria

Creado:

Actualizado:

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

El més llegit

tracking