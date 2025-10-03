Juan José Fernández: “La Inteligencia Artificial es el mayor cambio educativo en siglos”

“La Inteligencia Artificial es un cambio estructural, inevitable e imparable. Es un tsunami tecnológico que va a ser más grande e importante que la llegada de internet, también en el ámbito educativo”. Así de claro se mostró ayer el director de programas de la Subdirección General de Inspección Educativa del ministerio de Educación, Juan José Fernández, en la ponencia que impartió en la segunda jornada del XXV Encuentro Internacional de la Inspección de Educación (USIE), titulada “La IA y su aplicación a la inspección educativa”. Una charla en la que remarcó que la rápida implementación de esta tecnología tiene múltiples usos para el sector y que su irrupción será “el cambio estructural más importante a nivel educativo de los últimos siglos”.

Fernández recordó que la implementación de la IA se asemeja bastante a la que tuvo en su momento internet, pero será mucho más rápida. “Hace 25-30 años nadie sabía qué era internet ni tenía correo electrónico, mientras que ahora es una estructura y todo el mundo la usa en su día a día, pues la IA va a ser una infraestructura dentro de 5 o 10 años como mucho y debemos aprender a usarla”, señala el inspector. En este sentido, destaca que “los alumnos ya la usan y los docentes deben aprender a utilizarla, ya que en el ámbito educativo puede ayudar a facilitar el tratamiento de la información, la gestión de datos, lectura y escritura de informes, preparar o corregir tareas del alumnado o diseñar nuevos métodos de aprendizaje”. Sin embargo, remarca que la IA “es una herramienta que hay que aprender a usar debidamente”. Como ejemplo, Fernández dijo que “a un alumno le dejo usar la calculadora para calcular matrices, pero antes debe conocer cuál es el procedimiento para hacerlas y la IA es lo mismo, puede ayudar a hacer una evaluación formativa paso a paso y analizar la capacidad y riqueza de los trabajos”. Por ello, cree que la IA puede aportar mucho a la manera de comprender el mundo y que “estamos en el mejor escenario para aprender que hemos tenido nunca, pero sin conocimiento no hay tecnología ni herramientas que valgan”.

“El alumno debe escribir”

El presidente de USIE, Jesús Marrodán, recordó que el encuentro de este año se centra “en los cambios tecnológicos y su repercusión social”. Sobre la tecnología y cómo se puede combinar con el trabajo manual como tomar apuntes, Marrodán dijo que “es importante que el alumno escriba porque le ayuda a desarrollarse y, cuantos más sentidos participen en el aprendizaje, mejor se inculca. Hay que combinar las dos cosas”.