La Universitat de Lleida (UdL) investirá la próxima semana como doctor honoris causa al novelista tanzano Abdulrazak Gurnah, que fue premio Nobel de Literatura el año 2021, después de que el consejo de gobierno aprobara el año pasado la propuesta del departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras.

La ceremonia de investidura se celebrará el viernes 10 de octubre al mediodía en el auditorio del campus de Cappont. Antes, el lunes 6 habrá una conferencia con motivo del nombramiento de Gurnah en la sala de juntas del Rectorado a cargo de Esther Pujolràs, la profesora de la UdL que será la madrina del nueve honoris causa.

Consecuciones y trayectoria

Entre los motivos por los cuales se dará esta distinción a Gurnah, destaca su denuncia de los efectos del colonialismo y la sensibilidad ante las desigualdades de género. En 1968 se instaló en Inglaterra como a refugiado, fue profesor de literatura inglesa y literaturas puesto coloniales en la Universidad de Kent y en el 2006 fue elegido miembro de la Royal Society of Literature. Entre sus obras, destacan Paradise (1994), By the Sea (2001) y Afterlives (2020).