Arrancan los tours sobre el origen de la rambla Ferran

“La rambla Ferran es un espacio que se conoce poco, aunque parezca el contrario”, afirmó ayer al historiador Xavier Eritja pocos minutos antes de iniciar la primera ruta turística del ciclo "Rambla de Ferran, 200 años de historia".

La propuesta, organizada por Lleida Turismo (departamento de la Paeria), tiene como objetivo “descubrir el origen de la rambla y como se fue articulando a partir de un parque que estaba fuera de las murallas de la ciudad”, añadió el guía.

Una veintena de vecinos de Lleida, Alcarràs y Flix participaron ayer en la primera sesión. “Viví hasta los catorce años en el número 1 de la rambla, me hacía ilusión rememorar cómo era antes”, explicó Teresa, una vecina del barrio. “Es la gran desconocida, he estudiado Historia del Arte y me interesa conocer más la ciudad”, añadió Alba, otra leridana.

“Pensamos en recopilar diferentes fotografías históricas de archivos para mostrarlas durante la visita, creemos que ayudarán a entender que la rambla siempre ha sido un centro socioeconómico de la ciudad”, destacó a Núria Castelló, técnica de Lleida Turismo.

Los próximos tours se llevarán a cabo los sábados 18 de octubre, 8 y 22 de noviembre. El último será el 27 de diciembre. El precio es de 8 euros por persona y es imprescindible la cita previa.