¡La carrera “Nosotros también podemos”! reúne más de 1.000 participantes en el Parque del Agua

¡Fotografía de la carrera Nosotros también podemos!” en el Parque del Agua de Lleida

¡Fotografía de la carrera Nosotros también podemos!” en el Parque del Agua de LleidaFundación Aspros

¡Lleida ha acogido este domingo la novena edición de la carrera Aspros-SiC24 Nosotros también podemos!” que ha llenado el Parque del Agua con más de 1.000 participantes. El acontecimiento, organizado por la Fundación Aspros y patrocinado principalmente por SiC24, ha ofrecido diferentes modalidades: carrera 5K y 10K, caminatas y carreras infantiles. El ambiente festivo y la implicación de los voluntarios han hecho que la jornada fuera una auténtica celebración del deporte, la inclusión y la solidaridad.

Los ganadores de la carrera 10K han sido Ivan Menchón y Maite Farran, mientras que la carrera 5K ha visto triunfar a Javier Castells y Antonia Argilés. Todas las actividades han contado con la participación activa de personas con discapacidad intelectual y problemática de salud mental, que han participado tanto en las carreras como en el equipo de voluntariado, reforzando el carácter inclusivo de la cita. Los beneficios recaudados se destinarán a proyectos que fomentan el deporte y la vida saludable entre personas con discapacidad.

Además de las carreras, la jornada ha incluido actividades familiares, sorteos y degustaciones, con la colaboración de patrocinadores como Ricoh Sistemas Digitales y BonÀrea. Los participantes han podido disfrutar de premios como entradas en PortAventura, suscripciones en Disney+ y una tableta, así como de coca de provisión y manzanas frescas. La Fundación Aspros ya prepara sorpresas para la décima edición, que promete ser la más especial hasta ahora.

