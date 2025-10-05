¡La carrera “Nosotros también podemos”! reúne más de 1.000 participantes en el Parque del Agua

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

¡Lleida ha acogido este domingo la novena edición de la carrera Aspros-SiC24 Nosotros también podemos!” que ha llenado el Parque del Agua con más de 1.000 participantes. El acontecimiento, organizado por la Fundación Aspros y patrocinado principalmente por SiC24, ha ofrecido diferentes modalidades: carrera 5K y 10K, caminatas y carreras infantiles. El ambiente festivo y la implicación de los voluntarios han hecho que la jornada fuera una auténtica celebración del deporte, la inclusión y la solidaridad.

Los ganadores de la carrera 10K han sido Ivan Menchón y Maite Farran, mientras que la carrera 5K ha visto triunfar a Javier Castells y Antonia Argilés. Todas las actividades han contado con la participación activa de personas con discapacidad intelectual y problemática de salud mental, que han participado tanto en las carreras como en el equipo de voluntariado, reforzando el carácter inclusivo de la cita. Los beneficios recaudados se destinarán a proyectos que fomentan el deporte y la vida saludable entre personas con discapacidad.

Además de las carreras, la jornada ha incluido actividades familiares, sorteos y degustaciones, con la colaboración de patrocinadores como Ricoh Sistemas Digitales y BonÀrea. Los participantes han podido disfrutar de premios como entradas en PortAventura, suscripciones en Disney+ y una tableta, así como de coca de provisión y manzanas frescas. La Fundación Aspros ya prepara sorpresas para la décima edición, que promete ser la más especial hasta ahora.