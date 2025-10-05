El Festival Musiquem Lleida! cierra una edición histórica con tres días de música y emoción por las calles de la ciudad

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida ha vivido este fin de semana una auténtica fiesta de la música con la celebración del XX Festival Internacional Musiquem Lleida!, que llega hoy a su final después de tres días de intensa actividad. Más de una decena de conciertos gratuitos han llenado espacios emblemáticos con sonidos clásicos, jazz, folk y músicas del mundo, consolidando el festival como uno, de los acontecimientos culturales más queridos y arraigados del otoño leridano.

La jornada de hoy ha tenido como escenarios principales el edificio del Rectorado de la Universidad de Lleida y la plaza Paeria, dónde se han podido escuchar al dúo de lied Mireia Tarragó y Marc Serra, la energética propuesta del En el Raso Bluegrass Band y el virtuosismo de los pianistas Juan Lara y Carlos Bujosa. Los actos de ayer el sábado también reunieron centenares de asistentes en el Museo de Lleida, el IEI y la plaza Paeria, con actuaciones muy aplaudidas que mostraron la pluralidad sonora y la calidad artística que caracterizan el festival.

La presidenta de la Coral Shalom, entidad organizadora, Teresa Coca, ha hecho un balance muy positivo de esta vigésima edición, destacando la gran respuesta del público y la implicación de los voluntarios. “Llegar a veinte ediciones es un motivo de orgullo y de estímulo para seguir impulsando un festival que requiere mucha dedicación pero que recibe una acogida creciente año tras año”, ha afirmado.

Clausura en el Auditorio Enric Granados

La clausura tendrá lugar esta tarde, a las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal Enric Granados con el concierto especial Cor² Bach & Gjeilo, protagonizado por la Coral Shalom y el Cor Cererols bajo la dirección de Albert Cabero Olaya y Marc Díaz Callao. El programa propone un viaje musical del Renacimiento hasta la creación contemporánea, con obras de Cererols, Bach, Britten, Rheinberger y Ola Gjeilo, en una experiencia que simboliza la esencia del Musiquem Lleida!: unir tradición e innovación, pasado y futuro, y compartir la música como lenguaje universal.

Veinte años llevando la música a la calle

Nacido el año 2006 por la Coral Shalom, el Musiquem Lleida! ha sabido preservar a lo largo del tiempo su espíritu: acercar la música a todo el mundo, rompiendo barreras y llevándola a los espacios públicos. Durante dos décadas, el festival ha organizado más de 200 actuaciones gratuitas en plazas, calles, patios y rincones patrimoniales de Lleida y el Segrià, convirtiéndose en una cita imprescindible del calendario cultural del otoño. ¡Gracias a su compromiso con la variedad de estilos, la conexión con el público y el impulso a los nuevos talentos, el Musiquem Lleida! se ha consolidado como un proyecto de referencia que cada año transforma la ciudad en un gran escenario compartido y lleno de vida.