Más de un millar de personas se manifiestan en Lleida contra los macroproyectos energéticos y en defensa del mundo rural

Manifestación contra los macroproyectos energéticos en Lleida a su paso por Prat de la RibaAlba Mor / ACN

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Unas 1.400 personas, según los Mossos d'Esquadra, y 2.000 según la organización, se han manifestado este domingo por las calles de Lleida para protestar contra los macroproyectos energéticos y reclamar la defensa de los municipios rurales y el equilibrio territorial.

Convocada por 16 entidades de todo el territorio, la marcha ha empezado a las 11 de la mañana en la plaza Ricard Vinyes, con la participación de vecinos de las comarcas de Lleida, las Tierras del Ebro, Anoia y el Penedès. Un tractor y una gran pancarta han encabezado la manifestación, que ha avanzado por Prat de la Riba hasta el Departamento de Agricultura, donde los participantes han vertido sacos de compuesto y materia orgánica como acción simbólica de rechazo a las empresas promotoras de estos proyectos.

A lo largo del recorrido se han oído consignas como “el biogás me toca la nariz”, “la mafia de Dinamarca contamina la comarca” y “Ponent se resiste”, mientras los manifestantes mostraban pancartas a favor de la preservación del territorio y contra la especulación energética.

¿Entre los portavoces, Rita Baliu, de Preservem Anoia, ha afirmado que “la tierra nos da muchas cosas y si nosotros no la defendemos, a quien lo hará?” mientras Gerard Batalla, de Pobles Vius, ha denunciado una “colonización de los espacios agrarios y naturales”. Los participantes han reclamado una moratoria de los proyectos energéticos actuales y una planificación consensuada con el territorio.

Por su lado, Víctor Altés, de Horta de Lleida-Pobles Vivos, ha alertado que en la demarcación hay más de 2.000 hectáreas de suelo agrícola amenazadas por plantas de biogás “promovidas por fondos de inversión ajenos al mundo rural”.

La manifestación ha finalizado ante la delegación del Gobierno, con varios parlamentos que han reivindicado una ruralidad digna, libre de especulación y respetuosa con la tierra.