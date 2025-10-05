La Paeria compra cinco solares en el Barri Antic para vivienda

Vista del Barri Antic y la Mariola desde el Turó de la Seu Vella. - GERARD HOYAS

El ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU), ha comprado cinco solares situados en los números 14 de la plaza de los Gramáticos y 3, 7, 9 y 11 de la calle Sant Andreu, en la parte alta de la calle Cavallers, para promover la construcción de viviendas.

La Paeria defensa que la compra, que se efectuó por un precio total de 54.300 euros, permite avanzar en la estrategia de unificar solares pequeños para conseguir fincas mayores que resulten más atractivas para la promoción de nuevas viviendas en el Centro Histórico, “una de las prioridades del gobierno municipal para revitalizar el barrio”, indica.

220 metros cuadrados

Los cinco solares suman una superficie total de 220 metros cuadrados. Están situadas en un sector que forma parte de la llamada área de innovación social y urbana prevista en el planeamiento urbano entre las calles la Suda, Sant Andreu, Cavallers y la plaza dels Gramàtics. A todo el sector, de 1.263,9 metros cuadrados, se prevé edificar hasta 28 viviendas.

Muy cerca de este espacio, en la plaza del Dipòsit, el EMAU compró hace varias semanas tres fincas más con el mismo objetivo.

Asimismo, la Paeria cerró un trato con una promotora social a finales de septiembre para la construcción de 104 pisos asequibles en la ciudad, entre los cuales una veintena en el solar ubicado entre los números 28 y 38 de la calle Cavallers. Situado delante del Parador, es el resultado de la demolición de los inmuebles de los números 34, 36 y 38, que se llevó a cabo el mayo pasado.