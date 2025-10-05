Visita a Lleida de los ganadores del ‘Compra i descobreix Catalunya’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La capital del Segrià acogió ayer a los ganadores y ganadoras de Compra i descobreix Catalunya, para fomentar el comercio de proximidad, con un total de 38 personas procedentes de 24 municipios. Los visitantes pudieron disfrutar de una visita para conocer de cerca el Turó de la Seu Vella, el Castell de Gardeny, el Museu Morera y el Eix Comercial. Asimismo, la concejala de Promoción Económica de la Paeria, Pilar Bosch, les entregó un lote de productos locales.