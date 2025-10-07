Detenido de nuevo el acusado de violar a su hija en la plaza de la Llotja de Lleida, ahora por romper la orden de alejamiento

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido al acusado de violar a su hija de 21 años en la plaza de la Llotja de Lleida la madrugada del domingo, según ha avanzado La Vanguardia y ha podido confirmar SEGRE. El hombre, de 40 años, fue arrestado por la Guardia Urbana el mismo domingo por la noche y el juez lo dejó libre con cargos ayer, pero el acusado ha roto la orden de alejamiento y ahora ha sido arrestado por la policía catalana. Según los Mossos, el padre quería entrar al domicilio donde reside la hija.

Este martes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicado que, tras prestar declaración, el hombre no ingresó en prisión provisional porque ninguna de las acusaciones lo solicitó a la jueza.

Tal y como avanzó SEGRE, el hombre fue detenido por la Guardia Urbana la madrugada del domingo como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración. La policia local notificó el caso a los Mossos d'Esquadra para que ampliaran la investigación de los hechos. Al parecer, en el lugar también había un niño de 8 años, hijo del hombre y hermano de la joven.

El acusado ya lo habría hecho otras veces

La joven de 21 años que supuestamente fue violada por su padre la madrugada del domingo en la plaza de la Llotja explicó a agentes de la Guardia Urbana que no era la primera vez que su progenitor la obligaba a mantener relaciones. Así lo aseguró este lunes el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que puso de manifiesto que “desde la Paeria condenamos con toda firmeza esta agresión y trasladamos nuestro apoyo y solidaridad a la víctima y a su entorno. No hay lugar para la violencia sexual en nuestra ciudad”.