URBANISMO
Sustituyen los listones rotos de la pasarela del Liceu Escolar de Lleida
Como publicó SEGRE, había varios que habían sido sustraídos, hecho que podía comportar riesgo de caídas
Operarios de la brigada de obras de la Paeria repararon ayer los desperfectos en los listones de madera del pavimento de la pasarela del Liceu Escolar. Como publicó SEGRE, había varios que habían sido sustraídos, hecho que podía comportar riesgo de caídas.
Sustituyó cinco listones afectados y mejoró la sujeción de otros. Por otra parte, ya está lista la reparación del tramo ajardinado de Riu Ebre afectado por una fuga de agua.