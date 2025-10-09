SEGRE

URBANISMO

Sustituyen los listones rotos de la pasarela del Liceu Escolar de Lleida

Como publicó SEGRE, había varios que habían sido sustraídos, hecho que podía comportar riesgo de caídas

Operarios trabajando en la sustitución de listones rotos en la pasarela del Lideu Escolar. - AJUNTMENT DE LLEIDA

Operarios trabajando en la sustitución de listones rotos en la pasarela del Lideu Escolar. - AJUNTMENT DE LLEIDA

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

Operarios de la brigada de obras de la Paeria repararon ayer los desperfectos en los listones de madera del pavimento de la pasarela del Liceu Escolar. Como publicó SEGRE, había varios que habían sido sustraídos, hecho que podía comportar riesgo de caídas. 

Sustituyó cinco listones afectados y mejoró la sujeción de otros. Por otra parte, ya está lista la reparación del tramo ajardinado de Riu Ebre afectado por una fuga de agua.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking