Sustituyen los listones rotos de la pasarela del Liceu Escolar de Lleida

Operarios trabajando en la sustitución de listones rotos en la pasarela del Lideu Escolar. - AJUNTMENT DE LLEIDA

Operarios de la brigada de obras de la Paeria repararon ayer los desperfectos en los listones de madera del pavimento de la pasarela del Liceu Escolar. Como publicó SEGRE, había varios que habían sido sustraídos, hecho que podía comportar riesgo de caídas.

Sustituyó cinco listones afectados y mejoró la sujeción de otros. Por otra parte, ya está lista la reparación del tramo ajardinado de Riu Ebre afectado por una fuga de agua.