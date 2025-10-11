Fiscalía también pide prisión para el acusado de violar a su hija en Lleida por maltrato a su pareja

La Fiscalía ha presentado otro recurso ante la Audiencia de Lleida para solicitar el ingreso en prisión del acusado de violar a su hija de 21 años en Pardinyes por la denuncia presentada por su pareja por maltrato. Fuentes judiciales señalaron ayer que la fiscal solicitó prisión por estos hechos, pero que la medida fue denegada, por lo que ha presentado un recurso de apelación. Asimismo, los malos tratos no solo habrían tenido lugar en su país de origen, sino también aquí.

De esta forma, el Ministerio Público ha presentado tres recursos de apelación ante la Audiencia en este caso. Como avanzó ayer SEGRE, ha pedido al tribunal que revoque la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida de dejar en libertad con cargos al acusado de violar a su hija la madrugada del domingo y solicita su ingreso en prisión provisional sin fianza. También ha recurrido la suspensión de la pena de 4 meses de prisión acordada el miércoles por la jueza por quebrantamiento de la orden de alejamiento y de comunicación con la víctima y que adoptó con la condición de que no volviera a delinquir en dos años.

En sus recursos de apelación, la Fiscalía alega que hay riesgo de huida del acusado, de reiteración delictiva y de un posible acceso a la joven, al convivir en el mismo domicilio. En un primer momento, ninguna de las partes pidieron el lunes el ingreso en prisión al considerar, según fuentes judiciales, que no se apreció riesgo de fugay que la orden de alejamiento reducía el riesgo de reiteración delictiva. Sin embargo, tras ser arrestado de nuevo solo 24 horas después por quebrantar la orden de alejamiento, el Ministerio Público solicitó su ingreso en prisión, que fue denegado por la jueza, y también se opuso a la suspensión acordada por la jueza del cumplimiento de la pena de privación de libertad en un juicio rápido por este delito. Ahora, deberá ser la Audiencia quien se pronuncie al respecto.

Entretanto, la Fiscalía de Catalunya ha solicitado un informe al fiscal jefe de Lleida para que argumente por qué no se solicitó el ingreso en prisión del acusado tras su arresto la madrugada del sábado, según publicó El País. Por otra parte, Feministes de Catalunya ha convocado una concentración el próximo 14 de octubre en la plaza Sant Joan para mostrar su rechazo a la violación ocurrida en Lleida y contra las decisiones judiciales.