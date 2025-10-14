La actualización del Parc de la Cuirassa de Lleida: más sombra e itinerarios

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Parque de la Coraza de Lleida experimentará una importante renovación que incluirá la ampliación de las excavaciones arqueológicas, nueva señalización, mejora de la iluminación, instalación de cubiertas para proporcionar sombra y adecuación de los itinerarios. Esta actuación, con un presupuesto aproximado de 250.000 euros, está programada para ejecutarse entre 2027 y 2028, formando parte de un ambicioso plan de transformación del Centro Histórico presentado por el Ayuntamiento de Lleida.

El Parque de la Coraza de Lleida, a la actualidad, de noche.

La Paeria presentó ayer un plan integral valorado en 60 millones de euros que contempla múltiples actuaciones durante los próximos siete años. Del presupuesto total, el ayuntamiento espera obtener 25 millones a través del Plan de Barrios de la Generalitat, candidatura que presentará mañana. El alcalde Fèlix Larrosa ha señalado como prioridad principal la colaboración con operadores privados para la construcción de 387 viviendas nuevas en el barrio y la rehabilitación de más de 400 existentes, un proceso que, según ha afirmado, "ya está en marcha y pronto veremos las primeras grúas".

Nuevos espacios culturales y transformaciones urbanísticas

El plan de renovación del Centro Histórico contempla la restauración del antiguo convento de Santa Teresa para convertirlo en "epicentro del ecosistema creativo y espacio residencial cultural", con un presupuesto estimado de 7 millones de euros y ejecución prevista entre 2028 y 2030. También se prevé el derribo del antiguo mercado para crear una nueva zona verde, así como la construcción de un edificio sobre las antiguas termas romanas de Cardenal Remolinos para hacerlas visitables, con una planta superior destinada a actividad económica, proyecto valorado en 6,1 millones de euros.

Rehabilitación de espacios emblemáticos y mejoras urbanas

El Mercat del Pla también será rehabilitado con el objetivo de acoger 20 cooperativas que generarán una cincuentena de puestos de trabajo y desarrollarán unas 70 actividades anuales. Esta intervención, con un presupuesto de 647.000 euros, está prevista para el próximo año. Otro proyecto destacado es la transformación de la plaza del Depósito en la "nueva plaza Major del barrio", con 38 nuevas viviendas en el suyo alrededores y la renovación del edificio que aloja el Dipòsit del Pla, conocido como la Casa del Agua, para el cual se destinarán 600.000 euros en obras entre 2026 y 2027.

Mejoras en viviendas y vías urbanas

El plan también incluye ayudas para mejorar el aislamiento energético y la accesibilidad de las viviendas, con partidas de 1,3 millones de euros. Según ha explicado la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, se renovará todo el pavimento de la calle Cavallers "para evitar resbalones", se plantarán árboles y se renovará el alumbrado y las redes de cañerías, con un presupuesto de 840.000 euros. Además, se propone la mejora urbanística de las calles Cortada, Murcia y Caldererías, con una inversión conjunta que asciende a 480.000 euros.