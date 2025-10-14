El juicio por el mayor alijo de cocaína en Lleida se hará en Madrid

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Lleida, bajo la tutela del juzgado de Instrucción 3 de la ciudad, dio el pasado enero por desarticulada una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de cocaína en España y la más importante con base en Catalunya. Se trata del caso ‘Miltruck-Frenchi’, que se saldó con 25 detenidos, la investigación de otras ocho personas y la incautación de 7.250 kilos de cocaína y más de seis millones de euros, además de armas de guerra, artículos de lujo y vehículos de alta gama.

Teóricamente la causa debería juzgarse en la Audiencia de Lleida pero podría acabar asumiéndolo la Audiencia Nacional, ya que se trata de un caso de narcotráfico internacional, según explican fuentes judiciales a este periódico. De hecho, 4.100 de los 7.250 kilos de cocaína fueron incautados en Panamá y el resto, en el Estado.

Cabe recordar que la investigación del caso se inició en enero de 2022 con la intervención en una nave del polígono El Segre de 620 kilos de cocaína ocultos en el interior del rotor de un generador eléctrico procedente de Panamá que tenía por destino una sociedad cuyo administrador era un empresario leridano. Este ha sido el mayor alijo hallado en la demarcación (valorado en 22 millones de euros), como avanzó SEGRE. Fue entonces cuando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de Lleida fue estirando del hilo en un macrooperativo que se ha desarrollado en diferentes fases y que se alargó tres años. En total, hubo una treintena de registros en Barcelona, Madrid, València, Málaga y Cádiz y muchos de los arrestados han ingresado en la cárcel Ponent.

Desde el puerto de Barcelona

El grupo operaba principalmente desde el puerto de Barcelona e incluso podría estar relacionado con el asesinato de un estibador de este puerto en noviembre del año pasado cuando le dispararan de dos tiros en la nuca. La jueza del juzgado de Instrucción 3 de Lleida ha imputado a cinco personas por conspiración al asesinato, entre ellos el líder, conocido como Lucky, vecino de El Prat de Llobregat. También decomisaron 48 armas de fuego y cerca de 30 vehículos —valorados en dos millones-, la mayoría de alta gama como dos Lamborghini y un McLaren, que están custodiados en la comandancia de la Guardia Civil de Lleida.