“Es un espacio de juego y aprendizaje”

Padres e hijos escolarizados en las ‘escoles bressol’ de Albarés, Balàfia, Ronda-La Mercè y La Mitjana compartieron ayer por la tarde, fuera del horario lectivo, dos horas de juegos en esos centros, en el marco del proyecto “Tardes en Familia”. Se trata de una nueva iniciativa que consiste en abrir dos tardes de 16.30 a 18.30 horas para ofrecer un espacio de juego compartido, en las que se inscribieron más de cuarenta familias.

Laura, madre de un niño escolarizado en la ‘escola bressol’ de Albarés, elogió disponer de esta actividad “para no estar en casa haciendo simpre lo mismo o ir a la plaza o a la ludoteca”. “Es un proyecto que está bien y es gratuito”, destacó, y apuntó que están a la expectativa de ver cómo se desarrolla, “si será juego libre o habrá una actividad dinamizada”. Señala que en su caso tiene las tardes libres, pero valora iniciativas como esta porque ofrecen un “espacio de juego y aprendizaje”.

Anna y David, padres de una niña que este curso ha comenzado en la misma ‘escola bressol’, ven este proyecto como “una oportunidad para que se adapte mejor”. Además, destacan que en esta actividad “ofrecen recursos que en casa no tenemos”. “Es como una extraescolar más y creemos que puede beneficiar a nuestra hija”, afirmó la madre. Explicó que, al ser el primer día, comenzaron con presentaciones, acogida y juegos en el patio y añadió que dos personas se encargaron de conducir las actividades. Dijo también que tienen disponibilidad de tiempo por las tardes, en las que llevan a la niña al parque o a la ludoteca y subrayó que este proyecto “es una oportunidad”.