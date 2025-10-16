Alertan de grupos fraudulentos de WhatsApp sobre inversiones: el objetivo es ganarse la confianza de las víctimas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado grupos de WhatsApp fraudulentos que se presentan como espacios de formación gratuita sobre criptomonedas, inversiones y mercados financieros, pero que tienen el objetivo de robar datos y dinero. Los grupos, que tienen nombres como “Grupo de análisis MFS” o “Foro de sabiduría bursátil”, ofrecen a los usuarios aprender a hacer análisis sobre el mercado de acciones, oro, petróleo o criptomonedas de la mano de profesores supuestamente expertos y con mucha experiencia en inversiones.

Además, también ofrecen una supuesta formación gratuita tanto para principiantes como para personas con un nivel avanzado o solo por registrarse y participar prometen ganar recompensas, puntos o regalos de más de 160 euros. Se trata de grupos masivos, con más de 200 participantes, pero que se suelen presentar como un canal o fórum 'exclusivo'.

Alertan de que en realidad forma parte de una estafa en la que el objetivo es ganarse la confianza de las víctimas para que utilicen inversiones falsas o proporcionen datos personales y bancarios con la finalidad de robarles el dinero. El organismo recuerda que se debe desconfiar de mensajes inesperados que prometen ganar dinero muy fácilmente y no se deben facilitar nunca datos personales, bancarios o claves de acceso, además de denunciar y bloquear.