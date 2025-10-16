Tiendas de Lleida cierran antes en pro de la reforma horaria

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Decenas de comercios y empresas bajaron ayer la persiana a las 19.00 horas en el marco de la Diada per la Reforma Horaria, impulsada por la asociación Slow Shop Lleida en defensa de un cambio en la organización social hacia horarios comerciales más racionales que permitan una mejor conciliación familiar y laboral, además de cuidar la salud de los trabajadores. Esta iniciativa se repite desde hace años para reclamar que las instituciones trabajen por un cambio global de los horarios de la ciudadanía y estos se asemejen más a los que rigen a nivel europeo.

Asimismo, las 19.30 horas estaba prevista en la sala de videoconferencias del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida una conferencia a cargo del psicólogo leridano Miquel Nadal sobre herramientas prácticas para mejorar la gestión del tiempo.