El gobierno y Junts ultiman un pacto para las tasas

El gobierno municipal del PSC y el grupo de Junts celebrarán hoy a primera hora una última reunión para intentar llegar a un acuerdo para aprobar las ordenanzas fiscales. El encuentro se hará una hora antes del inicio del pleno extraordinario para su debate y votación. Aunque todo apunta a que llegarán a un acuerdo, la reunión llega tras varios días de negociaciones entre los dos grupos que no avanzaron hasta ayer. Una de las principales demandas de Junts para apoyar las ordenanzas es reducir dos puntos el IBI, una medida que su portavoz, Violant Cervera, admitió que “es complicada” aplicar porque “en 2024 ya lo bajamos dos puntos [a propuesta suya], por lo que serían 4 en 3 años”, pero consideró necesaria para rebajar la presión fiscal de la ciudadanía. Al respecto, el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo el miércoles que reducir dos puntos el IBI comportaría que la Paeria deje de ingresar un millón de euros y que afectaría “a iniciativas de funcionamiento de la ciudad”. A pesar de ello, mostró su voluntad de llegar a un acuerdo.

El PSC, con 9 ediles, necesitaría al menos el apoyo del PP, Junts o ERC, todos ellos con cinco, para sumar mayoría (fijada en 14 votos) y aprobar las ordenanzas. Populares y republicanos votarán probablemente en contra. Los dos años anteriores el apoyo de Junts al PSC ha sido clave para aprobar tanto las ordenanzas como los presupuestos de la Paeria.