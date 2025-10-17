Ordenan el ingreso en prisión del investigado por quemar y robar en casas de L'Horta de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción 3 de Lleida ha decretado la búsqueda, detención e ingreso en la prisión del principal sospechoso de robar en cinco casas e incendiarlas varias en L'Horta de Lleida. El hombre quedó en libertad con cargos el pasado julio sólo cinco días después de ser encarcelado, en una decisión judicial que causó mucha sorpresa.

La Fiscalía y la Plataforma Vecinal Horta Segura recurrieron la decisión y ahora se ha estimado su recurso, revocando el auto del 22 de julio.