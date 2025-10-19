Apuñalan en el abdomen a un joven durante una pelea en el barrio del Clot en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un joven de unos 20 años resultó herido la madrugada de ayer al ser apuñalado en el abdomen en una pelea entre dos grupos en la calle Folch i Torres, en el barrio del Clot, según ha podido saber este periódico. La víctima fue evacuada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para identificar y arrestar al presunto autor e identificaron a seis personas.

La pelea se produjo minutos antes de las 4.00 horas en la calle Folch i Torres. La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra fueron alertados a las 3.51 horas de una algarada entre dos grupos y hasta el lugar acudieron varias patrullas, entre ellas los antidisturbios del ARRO. A su llegada, se encontraron a un joven que presentaba una herida por arma blanca en la zona del abdomen. La víctima fue atendida in situ por los sanitarios del SEM que, posteriormente, le evacuaron en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. Por su parte, los policías identificaron a seis jóvenes e iniciaron una búsqueda por la zona del supuesto autor de la agresión, que habría huido tras apuñalar a la víctima. Ayer no constaban detenciones al respecto.

Por otra parte, los Mossos arrestaron a las 6.00 horas de ayer a un hombre y a una mujer en Alfred Perenya porque se agredieron mutuamente. Al parecer, eran pareja. El hombre fue arrestado por un delito de violencia en el hogar y la mujer por lesiones, ya que hirió levemente al hombre con un arma blanca.

Los Mossos d’Esquadra registraron un total de 235 incidentes con armas blancas —cuchillos y navajas, entre otras— entre septiembre del año pasado y mayo de este año en las comarcas de Lleida. Es decir, una media de casi un caso al día y el 6,6% de los casos de Catalunya (3.550), desde que la conselleria de Interior presentó un nuevo plan de refuerzo para prevenir la tenencia de armas blancas en la vía pública, que sustituía al plan Daga. Así se desprende de la respuesta parlamentaria del Govern al grupo de ERC sobre el balance del plan. Las tipologías de incidentes más habituales son los robos con violencia y intimidación (24% de los hechos), las agresiones (21%), las amenazas y coacciones (17%).