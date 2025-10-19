Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Esther López nació en Barcelona y después de vivir y trabajar durante años en el Maresme, en enero del 2020 se estableció, con su marido, Pep Rafanell, en Estamariu. “Hacía años que madurábamos la idea de trasladarnos al Pirineo en busca de la naturaleza y huyendo, sobre todo, del gran bullicio de la ciudad, de los atascos y del calor”, explica.

López es directora comercial de una consultoría de informática. Madre de 3 hijos, la familia decidió aplazar esta búsqueda para vivir en unçsitio con un contacto más directo con la montaña hasta que los hijos fueran independientes. “El planteamiento lo hicimos cuando ellos eran adolescentes, pero tomamos la decisión de no sacarlos de su entorno y lo hemos hecho hace ahora 5 años”, indica. Teletrabajando, “dedico más horas de lo que seguramente lo haría de forma presencial, pero yo antes tampoco desconectaba nunca y ahora gano en tiempo de desplazamientos y, sobre todo, calidad de vida”. “Lo mejor de todo es cuando acabo una reunión estresada y salgo al balcón y veo el Cadí, o bien cuando acabo la jornada laboral, me pongo las zapatillas y voy al huerto o a pasear”, asegura.