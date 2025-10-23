Desmantelan en Lleida una macrorred que robaba Toyota Rav4 y los enviaba a África

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Toyota RAV4. Este era el objetivo de un grupo criminal dedicado al robo de estos vehículos que eran enviados a África, princpialmente a Gambia, que lo han desarticulado las Divisiones de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra de Lleida y de Girona y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Catalunya. En Ponent se han practicado dos de las nueve detenciones y se han registrado robos en la capital del Segrià —como ya informó este periódico en agosto-, Balaguer, Golmés y Vilagrassa. Varios de los coches eran escondidos en una nave de Monzón.

Cabe recordar que a mediados del año pasado, los Mossos ya detuvieron en Lleida a cuatro hombres y les imputaron diez robos, dos ellos en la capital y uno en Alpicat. Obtuvieron un sistema para ponerlos en marcha sin forzarlos. Los primeros casos se detectaron en 2023 y en 2024 fueron en aumento, con 137 denuncias en Catalunya y 38 vehículos recuperados. En los primeros seis meses de 2025, la dinámica continuó, llegando hasta los 118 casos y 31 recuperaciones.

El pasado 22 de julio localizaron en una nave de Girona una decena de coches, donde eran manipulados y trasladados ocultos en contenedores de mercancías —escondidos entre chatarra— a puertos como los de Barcelona y Castelló de la Plana para enviarlos a África. La carga llegó a Tánger, Marruecos. Los investigadores determinaron que los delincuentes estaban perfectamente organizados y tenían mayoritariamente un modus operandi: con una placa electrónica conseguían desbloquear y poner el coche en marcha. Como centro logístico, el grupo utilizaba una nave en Almería, donde hallaron 15 coches —dos de ellos robados en Lleida y Balaguer-, con un valor de 300.000 euros, y detuvieron a tres personas. También ocultaban los vehículos en una nave de Monzón y un descampado de Riudellots de la Selva (Girona). El 18 de septiembre hubo un registro en Monzón, donde se recuperaron siete vehículos sustraídos. Ese mismo día arrestaron a seis sospechosos en Lleida (2), Girona, Salt y Cassà de la Selva. Uno de ellos ya había sido arrestado en Almería. No se descartan nuevos detenidos.

“Recuperamos nuestro coche gracias a la geolocalización”

Una pareja de Anglesola han sido una de las víctimas de esta red. Les sustrajeron el coche la madrugada del 17 de septiembre. “Rompieron uno de los cristales que hay en la parte trasera del coche y se lo llevaron. Gracias a geolocalización descubrimos que iba en dirección a Monzón. Conseguimos recuperarlo en menos de 48 horas”, explicaron ayer a este periódico. Otro robo se produjo el 9 de agosto en el barrio de Ciutat Jardí, como informó SEGRE. Lo sustrajeron en la calle Ignasi Miquel. Ese mismo día robaron otro en Balaguer. Los dos coches fueron localizados y recuperados a finales de agosto en Castelló de la Plana. Estaban ocultos en contenedores a punto de ser transportados a África. Los afectados incluso han llegado a crear un grupo de WhatsApp para conocer detalles del caso.