Municipàlia genera un impacto económico de 16 millones de euros en la ciudad de Lleida y alrededores

El salón Municipàlia de Lleida cerrará puertas este jueves a una edición "histórica" que ha dejado en la ciudad y sus alrededores un impacto económico de 16 millones de euros, según ha anunciado el alcalde, Fèlix Larrosa, durante la inauguración oficial del nuevo pabellón de la Feria, en un acto encabezado por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau. Larrosa ha recordado que los hoteles de la ciudad han colgado el cartel de completo para poder acoger a los asistentes a la feria, que es de ámbito internacional, y también se han llenado los establecimientos de restauración. Preguntado por la capacidad hotelera de Lleida, el alcalde ha afirmado que la ciudad aspira a acoger ferias de mayor envergadura y que le consta que hay previstos proyectos para nuevos hoteles, aunque ha aclarado que no está en sus manos avanzar más información al respecto. Larrossa ha añadido que Municipàlia consolida la capital del Segrià como "capital de los municipios".

Por su parte, el conseller Dalmau ha recordado que la construcción del nuevo pabellón ferial fue uno de los compromissos del Govern en la comisión bilateral con el ayuntamiento. El nuevo pabellón es desmontable, tiene 2.500 metros cuadrados y su construcción ha durado dos meses. Además, ha comportado una nueva entrada al recinto ferial por la calle Camí de Picos.

Por otra parte, Dalmau ha adelantado que a finales de año o a principios de 2026 estará terminado el plan director del polígono de Torreblanca y ha elogiado que Lleida "lidera el crecimiento económico de Cataluña y ferias como Municipàlia lo afianzan".

