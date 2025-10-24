Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre resultó herido por arma blanca a última hora del miércoles en una pelea en el Barri Antic de Lleida. Los hechos ocurrieron a las 20.50 horas a la altura del número 64 de la calle Cavallers, la víctima sufrió heridas de carácter leve y la Guardia Urbana activó la búsqueda del agresor, que ayer por la tarde no había sido localizada, según informaron fuentes del ayuntamiento.

El herido sería un hombre de 44 años que fue trasladado al hospital Arnau de Vilanova para ser atendido por los cortes que presentaba en la cara y un brazo, según fuentes solventes. Cabe recordar que la madrugada del pasado sábado, un joven de unos 20 años resultó herido al ser apuñalado en el abdomen en una pelea entre dos grupos en la calle Folch i Torres, en el barrio del Clot, como avanzó SEGRE. No han trascendido detenciones.

Detenido por dañar vehículos en Passeig de Ronda

La Guardia Urbana arrestó el miércoles a un hombre de 28 años que habría dañado varios vehículos en Passeig de Ronda. Ocurrió sobre las 14.00 horas y le imputan un delito de daños. Por otra parte, la Policía Local arrestó la madrugada de ayer en la calle Júpiter a un hombre de 40 años que tenía en vigor orden de arresto del juzgado de lo Penal 1 de Lleida.

Más lucha policial contra la multirreincidencia

Los Mossos d’Esquadra han puesto en marcha el llamado plan Receiver, que es una extensión del Kanpai para luchar contra la multirreincidencia. Aparte de la prevención de los robos, también se actuará en el ámbito de los canales de salida de los objetos sustraídos. El foco se ha puesto en los establecimientos de compraventa y reparación de objetos electrónicos.