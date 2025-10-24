Príncip de Viana i Pius XII renovarán sus cañerías cuando acaben las obras de Rovira Roure

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las obras de renovación de las tuberías que hay en marcha en las avenidas Balmes y Rovira Roure se replicarán en la avenida de Pius XII (en el tramo entre Bisbe Irurita y el Passeig de Ronda) y en la avenida Príncep de Viana (entre la plaza del Treball y la plaza Europa). Ambas actuaciones figuran entre las inversiones previstas durante este año para mejorar la red de aguas de la ciudad (contrapartida a la subida de tarifas), con presupuestos de 190.000 y 115.000 euros, respectivamente. Asimismo, se prevé renovar la red de aguas y anular el actual depósito que da suministro a los bloques Gaspar de Portolà, en la Mariola. El proyecto, en exposición pública, prevé 60.000 €.

También está proyectada la primera fase de la implantación de sistemas de retención de sólidos en la canalización del río (50.000 €) y renovaciones de las redes de agua potable en las calles de la Campinya, donde también se renovará el alcantarillado (140.000 €), y en las calles Rosa Parks (40.000 €), Tarragona (30.000), Doctora Castells (12.000) y Pi i Margall (35.000).

Las inversiones previstas para este año suman 747.000 euros e incluyen la mejora de la capacidad de la red de aguas pluviales en las calles Almería y Costa dels Mangraners, así como la renovación de aceras en Alcalde Porqueres.