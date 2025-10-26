La Seu Vella de Lleida celebra su gran día

La Seu Vella ha celebrado su día grande, en el que conmemora el aniversario de la consagración como Catedral el año 1278, con múltiples actividades y un objetivo principal: hacer visible el apoyo de la ciudadanía a la candidatura del conjunto monumental del Turó de la Seu Vella a Patrimonio Mundial de la Unesco. El vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Seu Vella, Felip Vilardell, cree que “no se puede dejar escapar la oportunidad” de impulsar la candidatura ahora que los gobierno de la Paeria, la Generalitat y el Estado son del mismo color político.

Además, pone el valor las últimas obras que se han hecho en el Turó, como la rehabilitación de las cubiertas del claustro de la Seu Vella o la reconstrucción de la lengua de Serpiente y el Baluart del Rei, pero alerta de que todavía queda mucho trabajo para hacer. Cita como proyectos pendientes desde 1995, cuando se aprobó el Plan Director de la Seu Vella, la restauración global de los vueltas de las naves de la iglesia (donde hubo una gran gotera hace un mes), el portalón de Santa Maria la Antiga, el Portal Mayor, la capilla de los Montcada (por la que haría falta apoyo privado) o la fachada exterior del claustro que da al río, que tiene los contrafuertes muy deteriorados.

Durante la mañana, leridanos y visitantes han podido disfrutar de luchas de caballeros con armadura ante el Castillo del Rey y la recreación de la guardia militar en la puerta del León. Los Gegants Faraones de Lleida, que cumplen 30 años, han recibido la visita de los Gegants Egipcios del Paseo Torroja de Tarragona y los niños han podido participar en diferentes juegos y talleres de manualidades. También ha habido bailes tradicional de Bolivia, swing, country y una muestra de vehícules clásicos, entre otras propuestas.