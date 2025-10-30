Lleida ciudad ha perdido 1.249 empresas en los últimos doce años, más del 12%

La ciudad de Lleida ha perdido músculo empresarial y prueba de ello es que entre 2012 y 2024 su número de firmas se ha reducido en más de un 12%, pasando de 11.226 a las 9.977. La construcción y el comercio, hostelería y transportes han sido los más perjudicados y las patronales señalan que la mayoría de estos cierres son de pymes.

El número de empresas en Lleida ciudad se ha reducido en los últimos 12 años un 12,1%, lo que representa un total de 1.249 cierres, absorciones, fusiones o traslados. Así lo recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que figuran en los informes del avance del nuevo Plan de Ordenación Urbana Municipal. En el año 2012 había 11.226 firmas, mientras que en el último balance de 2024 eran 9.977. Tanto la Cámara de Comercio como la patronal Pimec señalan que esta pérdida de músculo empresarial obedece a múltiples factores, como la crisis económica que atravesaba el país al principio de este período temporal, la pandemia de covid de hace un lustro o al aumento de la presión fiscal. Ha habido dos sectores que se han visto especialmente afectados por este descenso: el de la construcción y el de comercio, transporte y hostelería.

El primero es el que ha registrado una mayor caída a nivel porcentual, pasando de las 1.607 empresas de 2012 a 1.120 de 2024. Son 487 menos, lo que supone una reducción del 30,4%. En cuanto al sector de comercio, transporte y hostelería, ha perdido 860 empresas, pasando de 4.131 a 3.271, un 20,9% menos. De hecho, la mayoría de sectores económicos han registrado un descenso y solo tres han registrado un balance positivo. Estos son actividades inmobiliarias, que con 284 empresas más ha pasado de 661 a 945, un 42,9% más; servicios personales, que ha ganado 133 y ha pasado de 844 a 977 (+15,7%); e información y comunicaciones, que crece de 177 a 188, once más (+6,2%).

Sobre las causas de este descenso, el presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó, apuntó que “la mayor parte del tejido empresarial de Lleida está formado por pymes y muchas de ellas no han podido soportar la excesiva burocracia y la exigente presión fiscal de los últimos años, además de que la pandemia de la covid y la crisis anterior se han llevado por delante a las más débiles”. También apuntó que “si bien este descenso de empresas en su mayoría es por cierres y traslados, también varias empresas han optado por fusionarse para, precisamente, ser más competitivas y estables”.

Por su parte, el presidente de la patronal Pimec, Borja Solans, corroboró este descenso y apostó por que “el 99% de estas empresas que han bajado la persiana son pymes, ya que la falta de ocupación, el absentismo laboral, que desde 2018 ha aumentado más de un 400%, la burocracia, la presión fiscal y la baja productividad hace que tengamos un cóctel perfecto para el cierre de empresas”. Añadió que “la viabilidad de las pymes cada vez es más complicada y solo hay dos escenarios posibles, o creces, cosa que es cada vez más difícil por todas las trabas que se encuentran, o desapareces”. “Y lo peor es que en vez de buscar soluciones se opta cada vez más por ahogar a las pymes y autónomos”, lamentó el presidente de Pimec.

Compartiva de empresas en Lleida ciudad 2012-2024

Tipus d’empreses a Lleida Tipus d’empreses a Lleida (2012 vs 2024) Tipus d’empreses 2012 2024 Variació Comerç, transport i hostaleria 4.131 3.271 -20,90% Activitats professionals i tècniques 2.045 1.887 -7,80% Construcció 1.607 1.120 -30,40% Educació, serveis socials i sanitat 990 899 -9,20% Altres serveis professionals 844 977 15,70% Activitats immobiliàries 661 945 42,90% Indústria 465 407 -12,50% Activitats financeres 306 283 -7,60% Informació i comunicacions 177 188 6,20% Total empreses Lleida ciutat 11.226 9.977 -12,10%

Reducción de los trámites para atraer a más firmas

El ayuntamiento quiere recuperar el atractivo de la ciudad para que más empresas e industrias se instalen en la ciudad y para ello prepara una nueva ordenanza que busca reducir a la mitad los tempos para tramitar la implantación de firmas “estratégicas”. Actualmente se tarda una media de 90 días. Para acogerse a esta normativa será necesario presentar un proyecto de implantación en una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados, crear un mínimo de 10 puestos de trabajo y una inversión inicial de al menos un millón de euros. El pleno de mañana debatirá su aprobación definitiva.

Otro de los grandes proyectos para captar más empresas en Lleida es el polígono de Torreblanca, que lleva años tramitándose. El Govern prevé que su plan director estará listo a principios de 2026. Al respecto, ayer la comisión de Territorio del Parlament aprobó la resolución que presentaron los diputados de Lleida del PSC, ERC, Junts, PP que instaba a agilizar los trámites y acelerar el despliegue del polígono.