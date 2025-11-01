Aval unánime a la Paeria de Lleida para acortar los plazos para la implantación de empresas

El momento en el que el PSC y ERC votan a favor de la subida de la tarifa del agua. - PAU PASCUAL PRAT

El pleno del ayuntamiento aprobó ayer de forma unánime la tramitación inicial de la nueva ordenanza de impulso económico, una norma que reducirá a la mitad los plazos de tramitación para que empresas estratégicas puedan instalarse en la ciudad.

La propuesta recibió, sorpresivamente, elogios de todos los grupos municipales y muy pocos peros gracias a que el gobierno municipal aceptó todas las enmiendas que presentó la oposición salvo las de Vox, que aún así acabó votando a favor.

La ordenanza agilizará los trámites para las empresas de diferentes sectores que quieran venir a Lleida y su implantación afecte a una superficie de al menos 5.000 metros cuadrados, cree un mínimo de 10 puestos de trabajo y comporte una inversión inicial de al menos un millón de euros.

La concejala de Promoción Económica, Pilar Bosch, destacó que la ordenanza es pionera en Catalunya y “promoverá el crecimiento, acompañará al sector empresarial y será un paso decisivo para el futuro de la ciudad”. Añadió que gracias a ella “eliminamos barreras innecesarias, simplificamos la burocracia y ofreceremos un acompañamiento en los trámites con otras administraciones”.

Por su parte, la edil del PP Maria Antònia Maller informó que retiraban sus enmiendas pero advirtió que “una ordenanza excelente necesita una buena inversión, pero servirá tanto para captar como para retener empresas”.

Unos elogios que también hizo la concejala de ERC Anna Costa, que agradeció al gobierno “no ir con prisas” con la norma y al que rogó “no dejar de lado y cuidar a los autónomos, pymes y trabajadores”.

La portavoz de Junts, Neus Caufapé, dijo que esta será “una iniciativa clave para la promoción económica de la ciudad y su crecimiento” y destacó que gracias a su grupo se creó la oficina de captación de inversiones (InvestLleida).

Josep Roca (Vox), criticó que no se atendieran sus enmiendas, pero “todo lo que favorezca la creación de empleo y el impulso económico tendrá siempre nuestro apoyo”.

Por último, Laura Bergés (Comú), alabó la norma, pero pidió “que esta vía rápida no provoque retrasos en la vía ordinaria”.