Un 65% de ciclos de FP de Lleida llena las plazas de primero pero hay 741 libres

Un 65,2% de los ciclos formativos de grado medio y superior del llano de Lleida han llenado este curso todas sus plazas de primero (en 5 de ellos incluso han rebasado las plazas ofertadas) o casi han colgado el cartel de completo. En concreto, en 90 de 138. hay 3.503 estudiantes matriculados. No obstante, todavía quedan 741 vacantes.

Los centros educativos del llano de Lleida tienen matriculados este curso 2025-2026 a 3.503 alumnos de primero de ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional (FP) y quedan 741 plazas vacantes, un 17,45% de la oferta total, una vez finalizada la última tanda de inscripción, ya con el curso en marcha. Según datos de Educación correspondientes al día 30 de septiembre, hay 1.992 inscritos en ciclos medios y quedan 426 vacantes (17,61%) y los superiores tienen 1.511 matriculados y 315 plazas libres (19,22%). Si añadimos los 402 matriculados ciclos de los programas de formación inicial (PFI), destinados a jóvenes de entre 16 y 21 años que no han terminado la ESO, son 3.905 los estudiantes de FP en la comarcas de Ponent. Los datos correspondientes al Alt Pirineu i Aran todavía no están cerrados definitivamente.

De los 138 ciclos medios y superiores ofertados en el llano, 27 no tienen ninguna vacante y en otros 63 solo quedan entre una y cinco plazas libres. Es de decir, un total de 90 están llenos (en cinco hay incluso ‘exceso’ de uno, dos o tres matriculados) o casi llenos, el 65,2%. Por contra, en 19 hay más vacantes que estudiantes inscritos y en 6 de ellos no se ha matriculado nadie. Otros 11 tienen muchas plazas libres. Entre los 28 ciclos de PFI, hay 16 completos, 11 con un máximo de 4 vacantes y uno sin ningún matriculado.

Por comarcas, solo en los ciclos superiores que se ofertan en la Noguera hay más vacantes de primer curso (43), que alumnos inscritos (36). El Segrià, la comarca con más habitantes, tiene 1.240 alumnos de ciclos de grado medio y 171 vacantes, así como 1.130 y 181, respectivamente, de grado superior (ver claves).

Catalunya en conjunto

En el conjunto de Catalunya hay 75.982 inscritos en grados medios y superiores. La preinscripción y matriculacion inicial fue en julio y en septiembre, antes del inicio de las clases el día 12, se publicó un mapa con 15.232 plazas disponibles repartidas por el territorio. De estas, el día 15 ya se habían llenado 5.545 (un 36%). El 6 de octubre se habían alcanzado los 75.982 alumnos en ciclos medios y superiores de toda Catalunya, 4.740 más que los que había inscritos a mediados de septiembre y 17.109 más que en la matrícula del curso 2024-2025).

Asimismo, a nivel global seis de cada diez estudiantes procedentes de ESO y que en julio no obtuvieron plaza han podido acceder finalmente a un ciclo de grado medio. Sobre el total de solicitudes recibidas en mayo, en la actualidad solo un 2,4% de estudiantes no están cursando en este momento ninguna enseñanza reglada. Educación dispone el programa Reconnect-es para orientar al alumnado que ha abandonado los estudios.