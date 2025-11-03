Publicado por redaccióN Creado: Actualizado:

La familia de Isaac Martínez, el joven de 26 años que murió a tiros el 9 de noviembre de 2006 en el barrio de Cappont de Lleida, ha pedido la reapertura del caso antes de que prescriba el año que viene, cuando se cumplirán 20 años de los hechos. Así lo ha comunicado el letrado de la familia, Pau Simarro, después de notificarlo al juzgado de instrucción número 4 de Lleida. Sólo se investigó a una persona con relación con los hechos, Jordi Rueda, que fue detenido pero puesto en libertad el mismo día. Simarro pide que el servicio de criminalística de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil hagan otro informe para aclarar si los restos de estaño encontrados en la ropa del investigado coinciden con los casquillos de bala encontrados en el lugar del crimen.

Este informe que pide Simarro se tendría que hacer de forma complementaria y aleatoria al que ya se aportó el 12 de marzo de 2008 en la misma línea. El abogado también pide aclarar si es posible que en los casquillos para armas similares a la que se utilizó en el asesinato haya partículas de metales como el estaño, que no tienen por qué estar presentes en el contenido de la pólvora que se almacena en la bala para producir la deflagración cuando se dispara.

Por otra parte, Simarro también quiere una nueva declaración de la exmujer del hermano de la víctima, ya que consideran que habría inducido a Rueda a matar a Isaac Martíez por una disputa con relación a la custodia de la sobrina.

Según el letrado, una vez se haya hecho todo eso, habría que formular nuevamente una acusación contra el investigado en la causa y recuerda que el 9 de noviembre de 2026 hará 20 años de los hechos, por lo cual al día siguiente de esta fecha, el delito habrá prescrito y no se podrá perseguir.