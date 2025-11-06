SEGRE

Denuncian vertidos de basura y ropa en la calle a Lleida

Se encuentran cotidianamente con “excrementos de perros en tierra, bolsas y muebles abandonados en medio de la calle”

Ropa tirada en una acera de la calle Salmeron

Ropa tirada en una acera de la calle Salmeron

Vecinos de Lleida denuncian el “panorama desolador” en las calles Salmeron, Prat de la Riba, Pi i Margall y sus entornos, donde se encuentran cotidianamente con “excrementos de perros en tierra, bolsas y muebles abandonados en medio de la calle”, aparte de una “montaña de ropa al lado de una papelera, restos de comer dispersiones y contenedores rotos”.

