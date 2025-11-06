Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vecinos de Lleida denuncian el “panorama desolador” en las calles Salmeron, Prat de la Riba, Pi i Margall y sus entornos, donde se encuentran cotidianamente con “excrementos de perros en tierra, bolsas y muebles abandonados en medio de la calle”, aparte de una “montaña de ropa al lado de una papelera, restos de comer dispersiones y contenedores rotos”.