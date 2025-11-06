Empadronadas en centros cívicos de la ciudad de Lleida 934 personas sin hogar

Publicado por S.ESPIN Creado: Actualizado:

Un total de 934 personas están empadronadas actualmente en una dirección administrativa, es decir, en diferentes centros cívicos de Lleida. La normativa contempla desde hace años que las personas sin hogar que residen en la ciudad y no pueden acreditar un domicilio, previo informe de los servicios sociales, pueden empadronarse en estos equipamientos. En 2021, eran 606, la mayoría en el centro cívico de l'Ereta. La Paeria argumenta que esta cifra corresponde a los empadronamientos acumulados y una portavoz municipal indicó que el gobierno iniciará un estudio para garantizar que continúen viviendo en la capital y estén bajo seguimiento de los servicios sociales.

El consistorio remarca que sigue el mandato de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la dirección general de Cooperación Autonómica y Local, que dicta instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón e indica que puede y debe recurrirse a un “domicilio ficticio en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los servicios sociales correspondientes”. Y añade que también cumple el artículo 54.3 del reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales. “El ayuntamiento es estricto con el cumplimiento de la legalidad y un ejemplo a seguir, con un protocolo que asegura la inscripción de las personas y su acceso a derechos básicos”, afirma la teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, que deja claro que no son empadronamientos fraudulentos.